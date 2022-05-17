GALATASARAY HABERİ: Çarpıcı Burak Elmas eleştirisi! "Hiç inandırıcı değil"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Florya ve yönetim ayrı çalışıyordu tek yapmaya çalıştınız. Sayın başkan basketbolu Erdem Timur'a verdiniz, başka yere verdiniz. Çelişkili açıklamalar yaptı başkan, hiç inandırıcı değil." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Çarpıcı Burak Elmas eleştirisi! "Hiç inandırıcı değil" 17 Mayıs 2022 | 12:00
01:19
Şok G.Saray yorumu! "O paralar nereye gitti?" 17 Mayıs 2022 | 12:00
00:50
Toroğlu'dan Burak Elmas eleştirisi! "Terim'in arkasına saklandın" 17 Mayıs 2022 | 12:00
03:51
Belhanda A Spor'a konuştu! "Çok duygusaldı" 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Emre Akbaba'nın kramponları daha iyi oynar" 16 Mayıs 2022 | 12:00
01:22
Yunus Akgün: İnşallah seneye kavuşacağız 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:43
İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesinde Aslan'ın muhtemel 11'i! 16 Mayıs 2022 | 12:00
57:43
Elmas'tan flaş Terim sözleri! 16 Mayıs 2022 | 12:00