Abdurrahim Albayrak'tan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan Arda Turan ile ilgili de konuştu

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Abdurrahim Albayrak, tecrübeli futbolcuyla ilgili "Arda'ya güvenimiz, inancımız sonsuz. Arda, Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. İnşallah ileride teknik heyette de hizmetlerini devam ettirir. Canıgönülden Galatasaraylıdır. Bu maçta da bundan önceki maçlarda neler yaptığını her beraber gördük." ifadelerini kullandı.