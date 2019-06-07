07 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Sinan Gümüş İtalya yolcusu
Sinan Gümüş İtalya yolcusu. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş Genoa ile anlaşmaya vardı.
07.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı
- Fejsa'nın maliyeti belli oldu
- Rodallega ile sıkı pazarlık
- İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!
- Fejsa'nın maliyeti belli oldu
- Fenerbahçe'de Skrtel ile yollar ayrılıyor
- Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!
- Fenerbahçe için Buffon iddiası
- Emre dalya demeye hazırlanıyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"