07 Haziran 2019, Cuma

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Galatasaray üç transferi kısa süre içinde açıklayacak

Galatasaray yönetimi 3 futbolcunun birden transferini kısa süre içinde açıklamaya hazırlanıyor.
07.06.2019

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