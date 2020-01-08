08 Ocak 2020, Çarşamba

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Seri Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Seri bu sezon sarı-kırmızılı takımda 18 maça çıktı.
08.01.2020

Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

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