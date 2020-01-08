08 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Babel sürprizi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Ryan Babel bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.
08.01.2020
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