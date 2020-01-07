07 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

Galatasaray'ın son maçlarında ağırlıklı olarak yedek kalması ve gönderileceğini düşünmesi üzerine menajerine talimat veren Jean Michael Seri'ye İtalya'dan ve Fransa'dan talip var! Fildişili oyuncu için Fulham'ın iki kulübe de izin verdiği belirtildi. İlk devrede beklenilen performansı gösteremeyen Fildişili yıldız, son Antalyaspor maçında etkili bir performans göstermişti. Peki, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıldız oyuncu hakkında son görüşleri neler? Seri gidecek mi yoksa kalacak mı? İşte tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:47
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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı takımda ilk devre beklentileri karşılayamamıştı.

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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile birlikte gönderilecekler listesinde adı geçiyordu.

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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

SERI'DEN ŞOK ÇIKIŞ!

Son Antalyaspor maçında performansı iyi olan futbolcu, Fransa'nın Lyon ve İtalya'nın Napoli takımlarından resmi teklifler aldı. 28 yaşındaki futbolcu ayrılmak istediğini bildirdi!

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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

"UYUM SAĞLAYAMADIM"

Türkiye'de futbola uyum sağlayamadığını dile getiren Michael Seri, yedek kaldığı dönemde gönderileceğini düşündüğü için menajerinden kendisine takım bulmasını istedi.

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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!

FULHAM KABUL ETTİ

İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lyon 28 yaşındaki orta sahanın şartlarını kabul ederken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fulham iki ekipten gelen zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri kabul etti.

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