07 Ocak 2020, Salı
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Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!
Galatasaray'ın son maçlarında ağırlıklı olarak yedek kalması ve gönderileceğini düşünmesi üzerine menajerine talimat veren Jean Michael Seri'ye İtalya'dan ve Fransa'dan talip var! Fildişili oyuncu için Fulham'ın iki kulübe de izin verdiği belirtildi. İlk devrede beklenilen performansı gösteremeyen Fildişili yıldız, son Antalyaspor maçında etkili bir performans göstermişti. Peki, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıldız oyuncu hakkında son görüşleri neler? Seri gidecek mi yoksa kalacak mı? İşte tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:47
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