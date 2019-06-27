Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti!

Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'le yaptığı görüşmede Kosovalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulundu. 25 yaşındaki golcü bu teklifi geri çevirdi ve Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetime iletti. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı...