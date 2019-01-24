Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Serdar Aziz ile alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Kısa bir süre içinde bu gelişme resmiyet kazanacak. Serdar'ın alacaklarına karşılık, bonservisi verilecek. Serdar'ın yeni adresi Fenerbahçe olacak" dedi.