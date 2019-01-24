24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Serdar Aziz ile alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Kısa bir süre içinde bu gelişme resmiyet kazanacak. Serdar'ın alacaklarına karşılık, bonservisi verilecek. Serdar'ın yeni adresi Fenerbahçe olacak" dedi.
24.01.2019

Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı 24.01.2019
Abdurrahim Albayraktan flaş Alan ve Pato açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan flaş Alan ve Pato açıklaması 23.01.2019
Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü "Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü" 21.01.2019
Galatasaray kupada avantaj arıyor Galatasaray kupada avantaj arıyor 21.01.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Onyekurunun yükselişi Onyekuru'nun yükselişi 21.01.2019
Alan Carvalho Aslan oluyor Alan Carvalho Aslan oluyor 21.01.2019
Galatasaray Semih Kayayı açıkladı Galatasaray Semih Kaya'yı açıkladı 21.01.2019
Sol kanadın yeni sahibi Onyekuru Sol kanadın yeni sahibi Onyekuru 21.01.2019
Galatasaray golcüsünü almaya böyle gitti! İşte o görüntüler... Galatasaray golcüsünü almaya böyle gitti! İşte o görüntüler... 21.01.2019
G.Sarayda iyi giden tek şey Fatih Terim "G.Saray'da iyi giden tek şey Fatih Terim" 20.01.2019
Hasan Şaş: 2 transfer yapacağız Hasan Şaş: 2 transfer yapacağız 19.01.2019
Erman Toroğlundan flaş yorum: Net kırmızı kart Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı kart" 19.01.2019
Taraftarlardan Forvet istiyoruz tezahüratı Taraftarlardan 'Forvet istiyoruz' tezahüratı 19.01.2019
Ozan Kabak tarihe geçti Ozan Kabak tarihe geçti 19.01.2019
G.Saraydan Emre Çolak ve forvet açıklaması G.Saray'dan Emre Çolak ve forvet açıklaması 19.01.2019
Galatasaray ile Ankaragücü 96. kez Galatasaray ile Ankaragücü 96. kez 19.01.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Galatasaray ile yollarını ayırdı
Terim isyan etti Cimbom o isim için teklif yükseltti
Eski yönetici Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferini duyurdu
Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! "Galatasaray ile anlaştık"
Erman Toroğlu: "Fırat ve grubu TFF'ye oynuyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör