24 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı
Galatasaray'da Serdar Aziz ile alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Kısa bir süre içinde bu gelişme resmiyet kazanacak. Serdar'ın alacaklarına karşılık, bonservisi verilecek. Serdar'ın yeni adresi Fenerbahçe olacak" dedi.
24.01.2019
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