24 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz cephesinden Galatasaray'a yanıt
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Galatasaray'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." açıklamasına cevap verdi.
24.01.2019
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