20 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Sensiz olmaz Galatasaray" kampanyası

Galatasaray taraftarlara yönelik kampanya başlattı. Seyircisiz oynanacak maçlarda, taraftarların baskılı fotoğrafları tribünlere konulacak.
20.05.2020
ABONE OL

DİĞER
G.Saray ve F.Bahçe'nin Mert Hakan yarışı G.Saray ve F.Bahçe'nin Mert Hakan yarışı 20.05.2020
Sensiz olmaz Galatasaray kampanyası "Sensiz olmaz Galatasaray" kampanyası 20.05.2020
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıkarıldı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıkarıldı 20.05.2020
Düşük maaş transferde cazip geldi Düşük maaş transferde cazip geldi 19.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mbaye Diagne'ye Ada'dan talip çıktı Mbaye Diagne'ye Ada'dan talip çıktı 19.05.2020
Mustafa Cengiz ameliyat edildi Mustafa Cengiz ameliyat edildi 19.05.2020
Mustafa Cengiz'in son durumunu Emre Kaplan aktardı Mustafa Cengiz'in son durumunu Emre Kaplan aktardı 18.05.2020
Taffarel: Fernando Muslera mutlaka kalmalı Taffarel: Fernando Muslera mutlaka kalmalı 18.05.2020
Mert Çetin Galatasaray'ı reddetti Mert Çetin Galatasaray'ı reddetti 18.05.2020
Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu Aykut İnce: Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu 18.05.2020
Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı? 17.05.2020
Lemina Southampton'dan kolaylık istedi Lemina Southampton'dan kolaylık istedi 17.05.2020
Falcao'dan gol sevinci önlemlerine eleştiri Falcao'dan gol sevinci önlemlerine eleştiri 17.05.2020
Fatih Terim 20 yıl önceki kendine mektup yazdı Fatih Terim 20 yıl önceki kendine mektup yazdı 17.05.2020
Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı 17.05.2020
Galatasaray'da kiralıklar yol ayrımında Galatasaray'da kiralıklar yol ayrımında 16.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...
Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek
Beşiktaş'ta "Holosko" dönemi! Transferde...
Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal hangi film ve dizilerde oynadı? İşte Mert Öcal'ın hayatı ve bilinmeyenleri
Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör