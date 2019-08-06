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Selçuk İnan'dan Süper Kupa sözleri! "Biraz kolay..."

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor yarın saat 21:30'da Ankara Eryaman stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımında kaptanları ve teknik direktörleri bir basın toplantısı düzenledi. İşte satırbaşları...
06.08.2019

Kadir Keleş: Kulüp tarhimizde ikinci kez final oynayacağız. Bu gurur verici bir durum. Karşılaşmada Akhisarspor'u elimizden geldiği en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Selçuk İnan: Öncelikle Akhisarspor camiasına basarılar diliyorum. Aynı zamanda tebrik ediyorum belki biraz kolay gibi gözükebilir ancak böyle finaller gerçekten zordur.Kolay değil o yüzden başarılar diliyorum. Yarın zor bi maç olacak. Mehmet Altıparmak eski takım arkadaşım eminim iyi bir takım kurmuştur.Yarın güçlü bir takım karşımızda olacak inşallah iyi bir futbolla hakedenin kazandığı bir maç olur.

Mehmet Altıparmak: Amacımız bu kupanın devamını getirmek. İkinci kez müzemize götürmek. Geçen sene ligden düştük ama bu ligin son 7 senesinede damga vuran ekiplerden biriyiz.Bu anlamda Galatasaray gibi bir kulüple oynamak büyük gurur. Şu an TFF 1. Ligdeyiz ama hedefimiz geri dönmek.Yarın büyük bir final oynayacağız neler yapabileceğimizi göreceğiz. Oynadımız futbol ile izleyenlere zevk verelim ve inşallah yarın hakedip kupayı almak istiyoruz.İnşallah dış güçlerin sonuca etki etmeyeceği bir maç olur. Elimizden gelen her şeyi yapıcaz kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Selçuğa çok teşekkürler. Umarım hak eden kazanır.

Levent Şahin: Biz de geçen senenin şampiyonu olarak geldik. 2 kupayla bitirdik umarım 3. süyle yeni sezona başlarız.Değerli bir rakiple oynayacağız. Umarım Mehmet hocanın katkılarıyla tekrar layık oldukları yere Süper Lige dönerler.Geçen sene şampiyonlukla ilgili bişeyler söylemek istiyorum. Zorlu bi süreçten geçtik 2 kupaya layık olduk huzurunuzda çalışanlarımıza ve taraftarlarımza teşekkür etmek istiyorum.Rakibimize başarılar diliyorum, futbol seyri ve keyfi açısından umarım güzel bi maç olmasını diliyorum.

Soru: motivasyon kupayı kazanmak mı test mi?

Cevap: Sonuçta bir kupa var hazırlık maçından öte bir maç kupanın olduğu her yerde Galatasaray olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp en büyük aday olduğmuzu göstermek istiyoruz.Hazırlık maçından ziyade seyrin ve futbol keyfi açısından daha önemli bir maç olduğunu düşünüyorum.

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