06 Ağustos 2019, Salı
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Albayrak'tan taraftarı heyecanlandıran Falcao sözleri
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın havaalanında bir taraftarın telefonuyla kaydettiği videoda sarf ettiği "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri sarı kırmızı taraftarları heyecanlandırdı.
06.08.2019
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