Albayrak'tan taraftarı heyecanlandıran Falcao sözleri

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın havaalanında bir taraftarın telefonuyla kaydettiği videoda sarf ettiği "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri sarı kırmızı taraftarları heyecanlandırdı.