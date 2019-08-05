05 Ağustos 2019, Pazartesi

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6 numara için yeni hedef Bakayoko

Ön libero arayışındaki Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
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