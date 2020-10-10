Selahattin Kınalı: Marcao tokat atmış da TFF kör kalmış ceza vermemiş

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile oynadığı hazırlık maçında Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı flaş açıklamada bulundu. Kınalı "Marcao tokat atmış da TFF kör kalmış, ceza vermemiş. TFF nelere kör kaldı. Onu dert etmediniz de bunu mu dert ettiniz?" dedi.

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