10 Ekim 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Selahattin Kınalı: Marcao tokat atmış da TFF kör kalmış ceza vermemiş
Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile oynadığı hazırlık maçında Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı flaş açıklamada bulundu. Kınalı "Marcao tokat atmış da TFF kör kalmış, ceza vermemiş. TFF nelere kör kaldı. Onu dert etmediniz de bunu mu dert ettiniz?" dedi.
10.10.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Ozan Tufan'ı Bayern Münih'e koy sırıtmaz"
- Bulut'tan Azerbaycan'a tam destek! "Her zaman yanındayız"
- Belhanda'ya sert sözler! "Aldığı parayı hak etmiyor"
- Belhanda'ya sert sözler! "Aldığı parayı hak etmiyor"
- "Fatih Terim kendini yalnız bıraktı"
- "Marcao ile Halil olayında abartılacak bir durum yok"
- Başkan Erdoğan Genç Sultanlara böyle destek verdi
- Çarpıcı yorum! "F.Bahçe'nin yerinde olsam o 2 ismi kiralardım"
- "Ozan Tufan'ı Bayern Münih'e koy sırıtmaz"
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama