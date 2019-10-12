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Savaş Çorlu: Onyekuru ocakta Galatasaray'da

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çorlu, Onyekuru'nun ocakta tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.
12.10.2019

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çorlu, Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen eski futbolcusu Onyekuru'yu tekrar 'Aslan' yapacağını söyledi.

İşte Savaş Çorlu'nun açıklamaları:

Çok net söyledim. Aslında bu transfer döneminde bazı şeyler net söylenmez ama 1 milyon euro kiralama bedeli ile her iki taraf anlaşma sağlamış. Zaten Falcao transferi nedeniyle Monaco ile ilişkiler iyiydi. Onyekuru geçen hafta da kadroya alınmadı. Hatta orada söylediği şey kendi ifadesi "Burada 5 bin kişi önünde maça çıkıyorum. Türk Telekom Stadyumu'nda 50 bin kişi önünde maça çıkmayı özledim." Isınamamış oraya, kabul ettiremedi kendini oraya. Fatih Hoca da çok seviyordu Onyekuru'yu. Everton satmak istiyordu Onyekuru'yu tekrar kiralık vermek istemiyordu. Yeniden bir takıma kiralanacak olsaydı Galatasaray'dan başka bir takıma gitmezdi.

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