Savaş Çorlu: Onyekuru ocakta Galatasaray'da
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Çorlu, Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen eski futbolcusu Onyekuru'yu tekrar 'Aslan' yapacağını söyledi.
İşte Savaş Çorlu'nun açıklamaları:
Çok net söyledim. Aslında bu transfer döneminde bazı şeyler net söylenmez ama 1 milyon euro kiralama bedeli ile her iki taraf anlaşma sağlamış. Zaten Falcao transferi nedeniyle Monaco ile ilişkiler iyiydi. Onyekuru geçen hafta da kadroya alınmadı. Hatta orada söylediği şey kendi ifadesi "Burada 5 bin kişi önünde maça çıkıyorum. Türk Telekom Stadyumu'nda 50 bin kişi önünde maça çıkmayı özledim." Isınamamış oraya, kabul ettiremedi kendini oraya. Fatih Hoca da çok seviyordu Onyekuru'yu. Everton satmak istiyordu Onyekuru'yu tekrar kiralık vermek istemiyordu. Yeniden bir takıma kiralanacak olsaydı Galatasaray'dan başka bir takıma gitmezdi.
- Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
- Canlı yayında açıkladı! Ocakta geliyor...
- Terim'den Belhanda'ya destek
- Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması
- Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı yorumu
- Terim'den Belhanda'ya destek
- Mustafa Cengiz: Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz
- Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi
- Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday çıktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"