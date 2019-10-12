12 Ekim 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da neler oluyor?

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Spor Ajansı programında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu krizini değerlendirdi.
12.10.2019

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