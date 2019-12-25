25 Aralık 2019, Çarşamba
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Mariano Galatasaray'a vedaya hazırlanıyor
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano devre arasında ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
25.12.2019
Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen isimlerden biri olan Brezilyalı sağ bekin devre arasında ülkesine dönüyor.
Sevilla'dan 2,5 yıl önce gelen Mariano, Antalyaspor maçında son kez sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
Ülkesine dönme kararı alan 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray herhangi bir bonservis talep etmeyecek. Bunun nedeni ise Mariano'nun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması ve performansı nedeniyle gözden çıkarılması.
Brezilyalı futbolcuyu göndererek yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon başında tribüne çıkarılan Martin Linnes'e lisans çıkaracak. Galatasaray, Mariano operasyonuyla oyuncuya ligin ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu 1 milyon 150 bin euroluk yükten de kurtulacak.
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