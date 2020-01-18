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Galatasaray'da savunmaya son aday Mustafi

Devre arasında mutlaka bir stoper transfer yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Arsenal'in Alman oyuncusu Mustafi oldu.
18.01.2020

Galatasaray'da stoperde için rotasını İngiltere'ye çevirdi...

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine oyuncu arayan sarı kırmızılı takımda, gündeme gelen ilk isimler İtalya'da forma giyen Mert Çetin ve Jeıson Murıllo olmuştu.

Sampdoria'nın Kolombiyalı stoperi Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptıran Galatasaray, Roma'nın milli oyuncusu Mert içinse ilerleme kaydedemedi.

İtalya seferinden istediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, son olarak İngiliz ekibi Arsenal'in tecrübeli futbolcusu Shkodran Mustafi için harekete geçti.

Galatasaray yönetiminin, Alman stoperi kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

2016 yazında 41 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Arsenal'a transfer olan Mustafi, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu, 2014 yılında Almanya Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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