Şampiyon Galatasaray Florya'da taraftarıyla buluştu!
Süper Lig 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı kırmızılı taraftarlarla buluşarak şampiyonluğu kutladı. Cimbom'un yıldızı Mauro Icardi mikrofonu eline aldı, taraftarları coşturdu, Fernando Muslera ve diğer futbolcular da balkona çıkarak taraftarları selamları ve şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kutlama sırasında Belçikalı yıldız Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı anlar da ekranlara yansıdı...
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