Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone ile görsel şölen!
Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, zaferi RAMS Park'ta taraftarıyla birlikte kutladı. Sarı-kırmızılılar, stadın üstünde dronelarla görsel bir şölen ile müthiş bir gösteri yaptı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:43
Şampiyonluk kutlamalarında drone ile görsel şölen! 27 Mayıs 2024 | 12:00
07:27
Şampiyon Galatasaray Florya'da taraftarıyla buluştu! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:36
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:39
G.Saraylı oyunculardan havalimanında şarkılı kutlama! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:16
Dursun Özbek: Yine iyiler kazandı! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:12
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:27
Icardi taraftarlara üçlü çektirdi! 25 Mayıs 2024 | 12:00
21:54
Özbek açıkladı! Erden Timur G.Saray'da devam edecek mi? 24 Mayıs 2024 | 12:00