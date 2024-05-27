Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a döndü. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un ardından Galatasaray Futbol Direktörü Ayhan Akman da havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gönderme yapan Ayhan Akman "Şampiyon olmadan sevinilmez. Galatasaray, şampiyon olur ve ondan sonra sevinir" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:39
G.Saraylı oyunculardan havalimanında şarkılı kutlama! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:16
Dursun Özbek: Yine iyiler kazandı! 26 Mayıs 2024 | 12:00
01:12
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 26 Mayıs 2024 | 12:00
00:27
Icardi taraftarlara üçlü çektirdi! 25 Mayıs 2024 | 12:00
21:54
Özbek açıkladı! Erden Timur G.Saray'da devam edecek mi? 24 Mayıs 2024 | 12:00
01:12
Dursun Özbek: Mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız! 24 Mayıs 2024 | 12:00
02:49
Derbi sonrası mixed zone'da olay çıktı! Bu kez yöneticiler... 19 Mayıs 2024 | 12:00