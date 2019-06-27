27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Vedat Muriç transferinde son dakika! Menajeri konuştu... | Video haber

Galatasaray'ın gündeminde olan Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar A  Spor'a konuştu. Canatar, "Vedat Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.
27.06.2019

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ın açıklamaları;

"Vedat ile Rizespor'un 1 yıl devam eden sözleşmeleri var. Vedat bugün Hasan Kartal ve İsmail Kartal'la görüştü."

"Oyuncu bir kariyer planlaması yapar. Vedat tekliflerin hepsini değerlendirdiğinde Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmiş. Bunu Rize yönetimine de bildirmiş."

"Galatasaray ile Rizespor'un görüşmelerinden uzlaşma çıkarsa bu transferin gerçekleşmeme gibi bir ihtimali yok."

Vedat Muriç gitmek istediği takımı açıkladı! Vedat Muriç gitmek istediği takımı açıkladı! 27.06.2019
Sparta Prag'tan Tetteh açıklaması Sparta Prag'tan Tetteh açıklaması 27.06.2019
Lazio Yunus Akgün'ün peşinde Lazio Yunus Akgün'ün peşinde 27.06.2019
Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü 27.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'ın hedefi Stefano Okaka Galatasaray'ın hedefi Stefano Okaka 27.06.2019
Ryan Babel İstanbul'da Ryan Babel İstanbul'da 27.06.2019
Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti! Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti! 27.06.2019
Serdar Kelleci: Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse Serdar Kelleci: "Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse" 27.06.2019
Serdar Kelleci: Terim, Chicharito'ya sıcak bakmaz Serdar Kelleci: "Terim, Chicharito'ya sıcak bakmaz" 27.06.2019
Galatasaray'a Fildişili orta saha Galatasaray'a Fildişili orta saha 27.06.2019
Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi 27.06.2019
Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... 26.06.2019
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 26.06.2019
Yusuf Erdoğan Aslan oluyor Yusuf Erdoğan Aslan oluyor 26.06.2019
Galatasaray'dan Tetteh çıkarması Galatasaray'dan Tetteh çıkarması 26.06.2019
Diagne'nin yerine ilk aday Chicharito Diagne'nin yerine ilk aday Chicharito 26.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! "Bu hafta içinde...."
Fenerbahçe'de flaş transfer zirvesi! Comolli ile Gomis...
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...
Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli
Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör