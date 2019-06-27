27 Haziran 2019, Perşembe
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Ryan Babel İstanbul'da
Galatasaray'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı oyuncu Ryan Babel kısa bir süre önce uçakla İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde Babel'i KAP'a bildirerek resmen duyurması bekleniyor.
27.06.2019
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