03 Ekim 2021, Pazar
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Rizespor - Galatasaray maçında Selim Ay'ın eline çarpan top penaltı mı? Usta isimler yorumladı
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin ilk yarısında Rizespor ceza sahasında Selim Ay'ın eline çarpan topu yorumladılar.
03.10.2021
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