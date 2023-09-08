Rıza Çalımbay Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu A Spor'da yorumladı!
Teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a konuk oldu. Transfer Raporu programında soruları yanıtlayan Çalımbay, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu yorumladı. İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri... | Galatasaray haberleri
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