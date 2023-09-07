Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sözleri!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yabancı oyuncu transferini kapattık" diyen Erden Timur, Tete konusunda olumsuzluk olmadığını dile getirdi. Ayrıca Timur, transfer sürecinde adı geçen birçok oyuncuyla ilgini net konuştu. İşte Erden Timur'un açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
44:20
Erden Timur'dan transfer sözleri! 07 Eylül 2023 | 12:00
01:18
G.Saray'da yerli oyuncular neden ayrılıyor? 07 Eylül 2023 | 12:00
00:46
G.Saray'a transfer eleştirisi! "Yerli konusunda..." 05 Eylül 2023 | 12:00
01:08
Ndombele İstanbul'a geldi 04 Eylül 2023 | 12:00
01:19
Kerem'e övgü dolu sözler! "Molde maçından sonra..." 03 Eylül 2023 | 12:00
00:54
Erman Toroğlu G.Saray'ın penaltısını yorumladı 02 Eylül 2023 | 12:00
01:55
"Futbol oynamıyor..." 02 Eylül 2023 | 12:00
02:03
G.Saray'da flaş Nelsson gelişmesi! 01 Eylül 2023 | 12:00