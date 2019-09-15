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Riva ve Florya için çözüm aranıyor

Emlak Konut, Riva ve Florya arazıleri ile ilgili Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı fesih kararı alırken, bu kararda sarı-kırmızılıların Florya arazisinin zamanında teslim etmemesinin etkili olduğu iddia edildi.
15.09.2019

Emlak Konut, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan prokolü bitirme kararı aldığını bildirmişti. Sabah gazetesinin haberine göre, sözleşmenin feshine giden süreçte Galatasaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu. Şuana kadar Galatasaray'a 260 Milyon Lira ödeme yapmasına rağmen Kulübün arsa teslim yükümlülüğünün yerine getirmediğini ve verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut,fesih sürecini başlattı.

Emlak Konut'un bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi. Protokol çerçevesinde Emlak Konut'un herhangi bir yer tahsisinde bulunmadığı ortaya çıkarken, Galatasaray'ın en geç haziran 2018'de Florya arazisinin teslim etmesi gerektiği bilgisine ulaşıldı. Ancak yaklaşık iki senedir bu yönde bir adım atılmayınca Emlak Konut Galatasaray ile ilişiğini kesme kararı aldı. Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor. Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenci firmanın hem de gayrimenkul olan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi. Emlak Konut ile Galatasaray arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Nisan 2018 de yapılan ihale sonucunda sarı-kırmızılılar Riva'dan 761 Milyon, Florya'dan ise 238 Milyon olmak üzere toplam 1 Milyar Lira gelir sağlayacaktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Riva ve Florya'da iki tarafta umduğunu bulamadı. Fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf içinde En adil ve makul çözüm üzerinde çalışıyoruz. Devletimizden bir çözüm yolu arıyoruz. Devletimiz her zaman Galatasaray'a yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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