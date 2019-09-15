15 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada yenilmezlik serisini 38 maça çıkarırken, bu alanda Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.
15.09.2019
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar iç sahada Avrupa'da en uzun yenilmeyen takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. İngiliz ekibi Liverpool listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşma ile Galatasaray aldı. Aslan Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 maçta 32 galibiyet elde ederken 6'da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Galatasaray iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
EN ÇOK İZLENENLER
- "Vida Beşiktaş'ın vidasını çıkardı"
- Belhanda'da iki kırık
- "Beni benzin döküp yakarlardı"
- Falcao golle merhaba dedi
- İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı
- Belhanda'da iki kırık
- İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı
- "Bu organize kardeşim! Terim'in dediği gibi..."
- "Beni benzin döküp yakarlardı"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"