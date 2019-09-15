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İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle birlikte iç sahada yenilmezlik serisini 38 maça çıkarırken, bu alanda Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.
15.09.2019

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar iç sahada Avrupa'da en uzun yenilmeyen takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. İngiliz ekibi Liverpool listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşma ile Galatasaray aldı. Aslan Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 maçta 32 galibiyet elde ederken 6'da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Galatasaray iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.

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