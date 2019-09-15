16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması"

A Spor yorumcusu Okan Koç, Spor Ajansı programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Koç, "Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması." ifadelerini kullandı. Spor Ajansı / 15.09.2019
15.09.2019

Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması "Falcao'nun Burak Yılmaz'dan tek eksiği frikik atamaması" 15.09.2019
Riva ve Florya için çözüm aranıyor Riva ve Florya için çözüm aranıyor 15.09.2019
İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı İç sahada yenilmezlik serisi 38 maça çıktı 15.09.2019
Falcao golle merhaba dedi Falcao golle merhaba dedi 15.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Belhanda'da iki kırık Belhanda'da iki kırık 15.09.2019
Beni benzin döküp yakarlardı "Beni benzin döküp yakarlardı" 14.09.2019
Adil bir yarış diliyoruz "Adil bir yarış diliyoruz" 14.09.2019
Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız "Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız" 14.09.2019
Falcao golle başladı Falcao golle başladı 14.09.2019
Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum 13.09.2019
Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı "Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı" 13.09.2019
Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur 13.09.2019
Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin "Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin" 13.09.2019
Fatih Terim stattan böyle ayrıldı Fatih Terim stattan böyle ayrıldı 13.09.2019
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın stoperleri çok sıkıntılı Erman Toroğlu: Galatasaray'ın stoperleri çok sıkıntılı 13.09.2019
Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi "Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi" 13.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge yorumu!
Islam Slimani'den Fenerbahçe itirafı!
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!
Galatasaray'da Belhanda şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!
Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör