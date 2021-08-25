25 Ağustos 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray-Randers maçı öncesi Fatih Terim'den ayrılık ve transfer müjdesi!
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray-Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
25.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Morutan İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Avcı kritik maç öncesi konuştu! "Roma'nın avantajı olabilir ama..."
- N'Sakala sahalara ne zaman dönecek? Resmi açıklama geldi
- Sacha Boey'den transfer itirafı!
- Trabzonspor'dan Stefano Denswil'e özel video
- Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "O bölgelerde eksiklikleri var"
- Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'nin Bir Tane Yıldızı Var Vitor Pereira" / Spor Ajansı / 25.08.2021
- Sacha Boey'den transfer itirafı!
- Sacha Boey'den transfer itirafı!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası