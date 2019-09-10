10 Eylül 2019, Salı
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Radamel Falcao'dan Türkçe cevap!
Galatasaray'ın Monaco'dan renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa'yla oynayacağı mücadele için bugün yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Falcao röportaj öncesi Türkçe konuşunca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
10.09.2019
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