Falcao: Gelişimde Fatih Terim faktörü etkili oldu

Galatasaray'ın dünya yıldızı transferi Radamel Falcao, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Falcao, Türkiye'den başka takımdan teklif almadığını, Avrupa ve Amerika'dan taliplerinin olduğunu ifade etti ve Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için Galatasaray'dan gelen teklife en başından beri pozitif baktığını söyledi. Kolombiyalı yıldız ayrıca, sarı kırmızılı ekiple birlikte çıktığı antrenmanlar sonrası kendisini fiziksel anlamda çok iyi hissettiğini ve Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Kasımpaşa maçında oynayabileceğini belirtti.