04 Nisan 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Radamel Falcao mutfakta da gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, corona virüsü salgını nedeniyle karantinada evde günlerini geçirmeye devam ediyor. Falcao, sosyal medya hesabından yeşil sahada olduğu kadar mutfakta da hünerli olduğunu gösterdi. İşte o görüntüler...
04.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- İlhan Palut: Geç de olsa lig tamamlanmalı
- Başkan Erdoğan corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı
- Başkan Erdoğan corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı
- Arda Turan'dan transfer açıklaması! Corona virüsü sonrası...
- Falcao mutfakta da gollerine devam ediyor
- Emre Belözoğlu için bu sezon son mu?
- "Şampiyonluktaki rakiplerimiz Galatasaray ve Başakşehir"
- Yattara'dan evde kal çağrısı! "Bize her yer Trabzon"
- İlhan Palut: Geç de olsa lig tamamlanmalı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...