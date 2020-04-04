Radamel Falcao mutfakta da gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, corona virüsü salgını nedeniyle karantinada evde günlerini geçirmeye devam ediyor. Falcao, sosyal medya hesabından yeşil sahada olduğu kadar mutfakta da hünerli olduğunu gösterdi. İşte o görüntüler...

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