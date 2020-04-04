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Mbaye Diagne paylaşımlarına devam ediyor! Lingo lingo şişeler...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Galatasaraylı Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Senegalli golcü, bu sefer eşiyle beraber "Lingo lingo şişeler" türküsünü söyledi.
04.04.2020
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