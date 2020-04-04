04 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mario Jardel Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi

2000/2001 sezonunda Galatasaray forması terleten ve yalnızca 1 yıl oynadığı sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adını unutulmaz isimler arasında yazdıran eski futbolcu Mario Jardel, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Jardel paylaşımında Real Madrid'e attığı golü asla unutmayacağını söyledi.
04.04.2020
ABONE OL

Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.

DİĞER
Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj 04.04.2020
Falcao mutfakta da gollerine devam ediyor Falcao mutfakta da gollerine devam ediyor 04.04.2020
Diagne paylaşımlarına devam ediyor! Bu kez türkü... Diagne paylaşımlarına devam ediyor! Bu kez türkü... 04.04.2020
Galatasaray'da hedef hem erteleme hem indirim Galatasaray'da hedef hem erteleme hem indirim 04.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar'dan türkü düeti! Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar'dan türkü düeti! 04.04.2020
Galatasaray'dan yerli harekatı Galatasaray'dan yerli harekatı 03.04.2020
Lemina: Sahalara dönmeyi heyecanla bekliyorum Lemina: Sahalara dönmeyi heyecanla bekliyorum 03.04.2020
Yusuf Günay: Küresel bir salgınla karşı karşıyayız Yusuf Günay: Küresel bir salgınla karşı karşıyayız 03.04.2020
Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim gayet iyiler "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim gayet iyiler" 02.04.2020
Onyekuru son şampiyonluğu unutamıyor Onyekuru son şampiyonluğu unutamıyor 02.04.2020
Galatasaray'a Lemina müjdesi Galatasaray'a Lemina müjdesi 02.04.2020
Selçuk İnan Galatasaray yönetimine seslendi Selçuk İnan Galatasaray yönetimine seslendi 02.04.2020
Galatasaray'da yeni sezon planlaması Galatasaray'da yeni sezon planlaması 01.04.2020
Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti Ajax Babel'in sözleşmesini feshetti 01.04.2020
Diagne'den ağlayan eşine olay sözler! Sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine olay sözler! "Sen aptal mısın?" 01.04.2020
Abdurrahim Albayrak taburcu oldu Abdurrahim Albayrak taburcu oldu 31.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...
Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü...
İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...
Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte yasaktan etkilenen futbolcular
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör