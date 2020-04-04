Mario Jardel Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi

2000/2001 sezonunda Galatasaray forması terleten ve yalnızca 1 yıl oynadığı sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adını unutulmaz isimler arasında yazdıran eski futbolcu Mario Jardel, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Jardel paylaşımında Real Madrid'e attığı golü asla unutmayacağını söyledi.

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Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.