04 Nisan 2020, Cumartesi
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Mario Jardel Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi
2000/2001 sezonunda Galatasaray forması terleten ve yalnızca 1 yıl oynadığı sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adını unutulmaz isimler arasında yazdıran eski futbolcu Mario Jardel, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Jardel paylaşımında Real Madrid'e attığı golü asla unutmayacağını söyledi.
04.04.2020
Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.
Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.
Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.
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