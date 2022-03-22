Özhan Canaydın - Portre
Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Özhan Canaydın, 22 Mart 2010 yılında hayata gözlerini yumdu. Sevilen spor adamı, vefatının 12. yıl dönümünde anılıyor. İşte Özhan Canaydın'ın hikayesi... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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