24 Şubat 2019, Pazar
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Ozan Kabak öyle şeyler yaptı ki... İşte o anlar...
Türk gecesine Mario Gomez’in tercihi damga vurdu. Gomez, Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak’ın hızlı çıkışıyla gelişen atakta topu tekrar genç oyuncuya aktarmak yerine kaleye vurunca Stuttgart büyük bir fırsat kaçırdı. İşte o anlar...
24.02.2019
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