06 Mart 2019, Çarşamba
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"Ozan Kabak büyük yetenek"
Stuttgart Altyapı Sportif Direktörü Michael Gentner, Galatasaray'dan Alman ekibine transfer olan Ozan Kabak için övgü dolu sözler kaydetti.
06.03.2019
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