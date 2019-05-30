30 Mayıs 2019, Perşembe

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Onyekuru'nun tercihi Galatasaray

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen​ Henry ​Onyekuru, geleceği hakkında konuştu. Sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Sadece benim karar verme şansım olsa, Galatasaray'da kalmayı seçerdim." dedi..
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