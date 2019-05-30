30 Mayıs 2019, Perşembe
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Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı reklam duygulandırdı
Milli futbolcu Emre Akbaba'nın oynadığı, Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay'ın ise canlandırıldığı reklam filminde, cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi.
30.05.2019
Turkcell'in hazırladığı reklam filminde, Metin Oktay, arabasını kullanırken telefonuna bakan Emre Akbaba'yı "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.
Reklam filminde arabasını kullanan Emre Akbaba yol kenarında gördüğü bir adamı arabasına alıyor.
Adam, aracını kullandığı sırada telefonuna bakan Emre'ye "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıda bulunuyor.
Bunun üstüne telefonunu bırakan milli futbolcu, yolda çalışma yapan kamyonu son anda fark ediyor ve duruyor.
Telaşlı bir şekilde arabasından inen Emre Akbaba, kendisini uyarıp kazayı engelleyen kişinin trafik kazasında ölen Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Oktay olduğunu anlıyor.
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