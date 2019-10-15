Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj

Onyekuru Galatasaray'a dönüyor... Devre arası transferi için çalışmalara erken start veren Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kiralamak için Monaco ile görüşmelere başlarken, sarı-kırmızılıların eski yıldızı da İstanbul'a gelmek istiyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre geçen sezondan bu yana Galatasaray ile iletişimini hiç kesmeyen Onyekuru, "Ben gelmeye hazırım. Siz yeter ki kulübümü ikna edin. Evime dönmek istiyorum" sözleriyle mesajı verdi.

Falcao'nun verimini artırabilmek için hücum hattına mutlaka hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'nun ismini yönetime iletti. Monaco cephesiyle erkenden temas kuran Galatasaray yönetiminin ilk görüşmede olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Nijerya basınına göre de Onyekuru'nun Galatasaray'a transferi konusunda hiçbir sorun yok... Punch Gazetesi ocak ayı gelmeden Onyekuru transferinin bittiğini yazdı.

Sarı-kırmızılıların kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, 22 yaşındaki sol kanatın da yarım sezon için 750 bin Euro maaş alacağı vurgulandı. Haberde aynı zamanda Onyekuru'nun düzenli oynayamadığı için Monaco'da çok mutsuz olduğu yazıldı.

Onyekuru, Galatasaray'ın geçen sezonki lig ve kupa şampiyonluğunda 16 gol, 6 asistlik performansıyla kilit rol oynamıştı.