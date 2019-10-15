Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre geçen sezondan bu yana Galatasaray ile iletişimini hiç kesmeyen Onyekuru, "Ben gelmeye hazırım. Siz yeter ki kulübümü ikna edin. Evime dönmek istiyorum" sözleriyle mesajı verdi.
Falcao'nun verimini artırabilmek için hücum hattına mutlaka hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'nun ismini yönetime iletti. Monaco cephesiyle erkenden temas kuran Galatasaray yönetiminin ilk görüşmede olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
Nijerya basınına göre de Onyekuru'nun Galatasaray'a transferi konusunda hiçbir sorun yok... Punch Gazetesi ocak ayı gelmeden Onyekuru transferinin bittiğini yazdı.
Sarı-kırmızılıların kiralama bedeli olarak Monaco'ya 1 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, 22 yaşındaki sol kanatın da yarım sezon için 750 bin Euro maaş alacağı vurgulandı. Haberde aynı zamanda Onyekuru'nun düzenli oynayamadığı için Monaco'da çok mutsuz olduğu yazıldı.
Onyekuru, Galatasaray'ın geçen sezonki lig ve kupa şampiyonluğunda 16 gol, 6 asistlik performansıyla kilit rol oynamıştı.
- Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yurda döndü
- Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında lider olmamız bizi sevindiriyor
- Spor Ajansı - 14/10/2019
- Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında lider olmamız bizi sevindiriyor
- Busenaz Sürmeneli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu
- Spor Ajansı - 14/10/2019
- Erman Toroğlu: Bana böyle adam lazım!
- Erman Toroğlu: Bana böyle adam lazım!
- Sabah Sporu - 14/10/2019
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"