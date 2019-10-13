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Galatasaray'ın gözü Onyekuru'da

Galatasaray, ara transfer döneminde eski futbolcusu Henry Onkeykuru'yu kadrosuna katmak istiyor.
13.10.2019

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 sona eren Gençlerbirliği mücadelesi sonrası kadroda revizyon sinyali verirken, gözler ara transfer dönemine çevirildi.

Teknik heyet, transfer listesinin ilk sırasına geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru'yu yazdı.

Galatasaray yaz transfer döneminde Onyekuru'yu yeniden kiralamak istemiş, ancak Everton'a 15 milyon euro ödeyen Monaco, yıldız futbolcuyu renklerine bağladı.

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramadı. Nijeryalı futbolcu da Monaco'da düzenli forma giyemediği için mutsuz. Henry Onyekuru Fransa Ligi'nin ilk 9 haftasında 2'si 11 sadece 4 maçta şans bulabildi.

Başarılı futbolcuyu yakından takip eden Galatasaray, devre arasından Monaco'ya kiralama teklifi yapacak. Onyekuru da yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da devre arasında yapılması planlanan transferler için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Mariano ve Nagatomo'nun ocak ayında gözden çıkarılması bekleniyor.

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