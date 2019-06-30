30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Onyekuru ile 1 yıl daha

Galatasaray,​ Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Nijeryalı yıldız için Everton'la büyük ölçüde anlaştı.
30.06.2019

Ozan Kabak Schalke'de! Ozan Kabak Schalke'de! 30.06.2019
Galatasaray için Rafinha iddiası Galatasaray için Rafinha iddiası 30.06.2019
Galatasaray'da Diagne bilmecesi Galatasaray'da Diagne bilmecesi 30.06.2019
Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı 30.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
G.Saray Mensah ve Denizi 7.5 milyon Euro'ya kadrosuna katacak "G.Saray Mensah ve Denizi 7.5 milyon Euro'ya kadrosuna katacak" 29.06.2019
Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif 29.06.2019
Galatasaraylı Fernando Sevilla yolunda! İşte yapılan teklif Galatasaraylı Fernando Sevilla yolunda! İşte yapılan teklif 29.06.2019
Galatasaray için Rafinha iddiası Galatasaray için Rafinha iddiası 29.06.2019
Galatasaray'da Diagne bilmecesi Galatasaray'da Diagne bilmecesi 29.06.2019
Banega'nın menajeri açıkladı! G.Saray ile anlaşmaya yakınız Banega'nın menajeri açıkladı! "G.Saray ile anlaşmaya yakınız" 29.06.2019
Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı 29.06.2019
Babel, Adem ve Ozornwafor Galatasaray'da Babel, Adem ve Ozornwafor Galatasaray'da 29.06.2019
Wesley Sneijder gözaltına alındı Wesley Sneijder gözaltına alındı 29.06.2019
Galatasaray'ın Mitroglou planı Galatasaray'ın Mitroglou planı 29.06.2019
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması 29.06.2019
Jimmy Durmaz Galatasaray yolunda Jimmy Durmaz Galatasaray yolunda 29.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 2 ayrılık 3 transfer!
Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Aleksandar Kolarov...
Fenerbahçe'de Kruse'nin yanına o geliyor!
Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!
Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! İki yıldızdan biri gidecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör