"Onyekuru Galatasaray'a sıcak bakıyor"

Galatasaray, Onyekuru için geri sayıma geçti... Eski oyuncusunu devre arasında kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'dan güzel haberler geldi. Radyospor'a konuşan D'Avila, Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığını söyledi.

15 milyon Euro'ya transfer olduğu Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Onyekuru'nun geleceğini değerlendiren William D'Avila, "Onyekuru Galatasaray'da harika bir sezon yaşadı. Galatasaray'a karşı bu açıdan pozitif bakıyor ama her şey Monaco'ya bağlı. Önümüzdeki ay bu durum netleşir. Onyekuru çok güzel bir deneyim yaşadı Galatasaray'da. Yaz döneminde de Galatasaray'ı arzu ediyordu ama transferi sonuçlandıran Monaco oldu. Henry, Galatasaray'ı istemişti." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Onyekuru'nun durumunun ciddi olmadığını belirten D'Avila, "Galatasaray ve Monaco'yu karşılaştırmamak lazım. Buraya Afrika Kupası'ndan sonra geldi ve istediği şansı bulamadı. Kısa sürede toparlayacak. Galatasaray'da çok mutluydu. Önümüzdeki haftalarda Monaco'nun bir karar vermesi lazım. Monaco ile iyi ilişkilerim var ama transfer adına kesin konuşmak için erken. Transferin koşulları oluşursa ben de inisiyatif kullanacağım." dedi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, sarı kırmızılı takımda 44 maçta 16 gol ve 4 asist kaydetmişti... Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Everton'a geri dönmüş, oradan da Monaco'ya transfer olmuştu.