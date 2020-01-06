Onyekuru 6 aylığına Galatasaray'da
Onyekuru'nun yeniden Galatasaray forması giymesiyle ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Dünya çapında 100 milyona yakın sempatizanımız 30 milyonu aşkın taraftarımız Onyekuru'nun yuvasına dönmesini bekledi ve istedi. En önemlisi bu. Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi." ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru'nun kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği hatırlatan Cengiz, "Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Onyekuru'nun sezon başından beri Galatasaray'a dönmek istediğini aktarıp, "Tekrar yuvasına dönmesi nasıl bir Galatasaraylı olduğunu göstermiştir. Bu sene kiralık ileriki yıllarda da Galatasaray'ın kendi futbolcusu olarak devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımızın çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Onyekuru'ya çok teşekkür ediyorum." görüşlerine yer verdi.
Monaco Sportif Direktörü'ne de teşekkür eden Albayrak, "O da Galatasaray'a her zaman olduğu gibi yine elinden gelen katkıyı yaptı." ifadesini kullandı.
Nijeryalı futbolcu ise kiralık olarak yeniden sarı-kırmızılı formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Evime dönmekten dolayı çok mutluyum. Burası benim evim. Umarım şampiyon olacağız. Burada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum."
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