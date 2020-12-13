13 Aralık 2020, Pazar

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Ömer Üründül: Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer yapsa Taylan Antalyalı'nın verdiği katkıyı alamazdı

Usta yorumcu Ömer Üründül A Spor'da yayınlanan Protokol Tribünü programında Galatasaray'da yaşanan son gelişmleri değerlendirdi. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Taylan Antalyalı'ya dikkat çeken Üründül, "Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer yapsa Taylan'ın verdiği katkıyı alamazdı." ifadelerini kullandı.
13.12.2020
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