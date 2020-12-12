12 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Diagne şov antrenmanda da sürüyor! İşte o anlar...

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Mbaye Diagne performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılıların yükselen yıldızı antrenmandaki şık pasları ve golleriyle beğeni topladı. İşte o anlar...
12.12.2020
ABONE OL

DİĞER
Diagne şov antrenmanda da sürüyor! İşte o anlar... Diagne şov antrenmanda da sürüyor! İşte o anlar... 12.12.2020
Galatasaray'da Juventus zaferinin mimarları yeniden bir arada! Galatasaray'da Juventus zaferinin mimarları yeniden bir arada! 11.12.2020
Galatasaray forvet alacak "Galatasaray forvet alacak" 11.12.2020
G.Saray ve Fenerbahçe Vedat Muriç için devreye girebilir "G.Saray ve Fenerbahçe Vedat Muriç için devreye girebilir" 11.12.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da son durum ne? Caulker ve Salih Uçan... Galatasaray'da son durum ne? Caulker ve Salih Uçan... 11.12.2020
Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama... Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Flaş açıklama... 11.12.2020
Galatasaray'da hasta futbolcu kalmadı! Galatasaray'da hasta futbolcu kalmadı! 10.12.2020
G.Saray'da en çok zorlanacak isim Fatih Terim olacak "G.Saray'da en çok zorlanacak isim Fatih Terim olacak" 10.12.2020
Galatasaray Caulker'i gündemine aldı! Galatasaray Caulker'i gündemine aldı! 10.12.2020
Flaş Fatih Terim yorumu! Elinde kimse kalmayınca... Flaş Fatih Terim yorumu! "Elinde kimse kalmayınca..." 08.12.2020
Taylan Erzurum'da almadığı riskleri G.Saray'da alıyor Taylan Erzurum'da almadığı riskleri G.Saray'da alıyor" 08.12.2020
Usta yorumcudan övgü dolu sözler! Eski G.Saray'ı seyrediyor gibiyim Usta yorumcudan övgü dolu sözler! "Eski G.Saray'ı seyrediyor gibiyim" 08.12.2020
O ülkeden flaş hamle! Terim'e teknik direktörlük teklifi... O ülkeden flaş hamle! Terim'e teknik direktörlük teklifi... 07.12.2020
Mustafa Cengiz 'G.Saray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında açıklamalarda bulundu! Mustafa Cengiz 'G.Saray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında açıklamalarda bulundu! 07.12.2020
Taylan Antalyalı Galatasaray'ın en iyi transferi! "Taylan Antalyalı Galatasaray'ın en iyi transferi!" 07.12.2020
Galatasaray Diagne'ye göre oynamaya başladı! "Galatasaray Diagne'ye göre oynamaya başladı!" 07.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray stoper hedefini belirledi! Luyindama veya Marcao...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Galatasaray'dan çifte transfer! Fatih Terim talimatı verdi
Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu
Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör