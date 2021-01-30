Olay İrfan Can Kahveci sözleri! "Fatih Terim yönetimin kucağına bombayı bıraktı"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fatih Terim, 'İrfan Can'ı istiyoruz o da bizi istiyor' dedi ve yönetimin kucağına bombayı bıraktı. Galatasaray eğer bu transferi gerçekleştiremezse sıkıntı yaşar."

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