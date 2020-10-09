Okan Koç: Efecan Galatasaray ve Fenerbahçe'de ilk 11 oynar

Aytemiz Alanyaspor ve Milli takımda sergilemiş olduğu futbolla gündemde olan Efecan Karaca için A Spor yorumcusu Okan Koç flaş bir itirafta bulundu. Koç "Efecan, Babel, Arda ve Feghouli'den 3 kat daha iyi performans sergiler" dedi.

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